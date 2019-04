Empfehlung - Kontrast und Kurzweil auf „Komplex“-Kleinkunstbühne

Schüttorf Zum Schluss stand Sänger Dennis Kuhfeld in Damenkleidern und mit rotem Lippenstift geschminkt auf der Bühne um mit „La bella Tangolita“ den Geist der frühen 1930er-Jahre, noch vor der Machtergreifung Hitlers, aufleben zu lassen. Das „Komplex“ in Schüttorf bot seinem Publikum am Sonnabend einen kontrastreichen Abend auf seiner Kleinkunstbühne.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kontrast-und-kurzweil-auf-komplex-kleinkunstbuehne-289857.html