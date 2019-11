„Komplexe Väter“ begeistert im Theater der Obergrafschaft

Die zwei Vorstellungen der Komödie „Komplexe Väter“ in Schüttorf waren restlos ausverkauft. Die Zuschauer, die eine Karte ergattert hatten, erlebten einen sehr vergnüglichen Abend – was nicht zu letzt an der Starbesetzung lag.