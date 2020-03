/ Lesedauer: ca. 2min „Komplex“ zeigt Michael Koolhaas als Figurentheater

Am 21. März präsentiert das Jugend- und Kulturzentrum „Komplex“ an der Mauerstraße 56 in Schüttorf professionelles Figurentheater mit der preisgekrönten Ensemble-Bühne „Cipolla“.