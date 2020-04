Komplex sagt Veranstaltungen ab

Schüttorf Das Jugend- und Kulturzentrum Komplex nimmt weitere Vorkehrungen in der aktuellen Corona-Krise vor. Der Ferienhort und Ferien(s)pass findet in den Sommerferien leider nicht statt. Eine Kindernotfallbetreuung ist im Jugendzentrum aus verschiedenen Gründen nicht möglich.

Wie weiter zu den Themen Kultur und Tickets mitgeteilt wird, werden alle Veranstaltungen aus dem Zeitraum Mai bis August bis auf Weiteres verschoben. Um den Künstlern keine Absage zu erteilen, versuchen die Verantwortlichen des Komplex, bis Juni für alle Veranstaltungen neue Termine zu finden. Folgende Veranstaltungen sind betroffen: 8. Mai Kinderkultur Blindfische (verschoben auf 24. September), 9. Mai Quintense „High Fidelity“ (wird verschoben, Termin folgt), 15. Mai Public Singing (verschoben auf 13. November), 6. Juni Stefan Waghubinger (verschoben auf 26. Mai.2021), 17. Juni Bühne Cipolla (verschoben auf März 2021, genauer Termin folgt). Auch die Komplex Jam Session und das Komplex-Kneipenquiz fallen bis Ende August aus. Der Komplex-Filmclub verschiebt seine Filmreihe auf September. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Rückerstattung: Wer Tickets in bar gekauft hat, erhält die Erstattung unkompliziert über das Büro. Wer Tickets online bestellt hat, wird vom Ticketanbieter Reservix den gleichen Service erhalten.

Trotz der Terminabsagen und Terminverschiebungen ist das Komplex erreichbar, das gesamte Komplex Team ist im Dienst. In diesem Rahmen werden Aufräum- und Renovierungsarbeiten vorgenommen. Der Garten erhält Hochbeete und neue gemütliche Ecken. Jugendliche können über die Komplex Livestreams und Instagram-Umfragen die Räumlichkeiten und den Garten mitgestalten. Das Team arbeitet auch an weiteren Online-Diensten. In regelmäßigen Gameplay Sessions können Jugendliche mit den Bufdis und FSJlern online zum Beispiel Fifa, Fortnite oder Rocket League zocken oder bei „Die Sims“ das Komplex spielerisch nachbauen. Weitere Ideen sind in der Entwicklung und werden zeitnah bekannt gegeben. Auf Instagram erhalten Interessierte aktuelle Einblicke von der Arbeit im Komplex.

Telefonisch ist das Team weiterhin erreichbar: Büro: 05923 9605 0, Jugendtelefon: 01590 4351272.