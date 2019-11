Empfehlung - „Komplex“-Leiter Frieder Heckmann geht in den Ruhestand

Schüttorf Frieder Heckmann sitzt an einem runden Tisch in der Teestube des „Komplex“. 39 Jahre lang war das Schüttorfer Jugendzentrum seine Welt, 37 Jahre davon am heutigen Standort an der Mauerstraße, seit 1996 als Leiter. Mit diesen Räumen verbindet er viele Erinnerungen, Generationen von Jugendlichen sind hier hergekommen. Für sie alle hatte er stets ein offenes Ohr. Das „Komplex“ ohne Frieder Heckmann? Man kann es sich kaum vorstellen. Nur ein Jahr, direkt nach der Gründung 1979, hatte es das zuvor gegeben. Die Geschichte des Schüttorfer Jugendzentrums, das in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, und der Name Frieder Heckmann sind untrennbar miteinander verbunden. Doch am Monatsende ist tatsächlich Schluss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/komplex-leiter-frieder-heckmann-geht-in-den-ruhestand-331963.html