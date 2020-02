Empfehlung - Kommentar zum Thema Baumfällungen: Redet miteinander

29 Bäume hat die Stadt Schüttorf an der Markringstraße gefällt. Sie waren einst in zu kleinen Beeten gepflanzt worden und sorgen nun für Schäden am Pflaster der Geh- und Radwege sowie an Grundstücksmauern. Sie werden durch dafür besser geeignete Säulen-Hainbuchen ersetzt. Auch an anderen Stellen ist die Kettensäge angesetzt worden. Bauhofleiter Arnold Bookholt sprach in der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses von rund 250 Bäumen, die in den vergangenen gut vier Wochen gefällt worden seien. 90 Prozent davon seien aufgrund des trockenen Sommers tot gewesen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kommentar-zum-thema-baumfaellungen-redet-miteinander-345107.html