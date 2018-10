Empfehlung - Kommentar zum neuen Fachklinik-Chef: Lust, etwas zu bewegen.

Es ist nie leicht, in große Fußstapfen zu treten. Die Abdrücke, die Klaus Kinast nach 27 Jahren an der Spitze der Fachklinik Bad Bentheim hinterlassen hat, sind riesig. Auch wenn die Geschichte um die dubiose Absage der Abschiedsfeier noch so manches Fragezeichen aufwirft: Baulich und inhaltlich sind während seiner Amtszeit Maßstäbe gesetzt worden. Die Fachklinik wurde durch ständige Weiterentwicklungen fit für die Zukunft gemacht. Heute gibt es mit der Dermatologie, der Rheumatologie, der Orthopädie und der Kardiologie vier Fachbereiche, ein neues Kesselhaus befindet sich im Bau und auch ein neues Kurmittelhaus soll entstehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kommentar-zum-neuen-fachklinik-chef-lust-etwas-zu-bewegen-261672.html