Empfehlung - Kommentar zu Friedbert Troll: Ein streitbarer Charakter

Wenn Politik nicht so ein ernstes Thema wäre – man könnte so manche Rats- und Ausschusssitzung in Schüttorf genießen wie eine komödiantische Theaterinszenierung. Mit wiederkehrenden Elementen. Auf der einen Seite der Ratsherr einer Wählergemeinschaft, der sich chronisch falsch verstanden fühlt und jeglicher Kritik an seiner Person und seinen Stellungnahmen regelmäßig mit dem Vorwurf der Lüge begegnet. Auch Stadtdirektor Manfred Windhaus hatte er in dieser Form schon angegriffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kommentar-zu-friedbert-troll-ein-streitbarer-charakter-262946.html