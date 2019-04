Empfehlung - Kommentar: Handfester Kita-Streit in Schüttorf

Schüttorf In Schüttorf zeichnet sich ein handfester Kita-Streit ab und scheinbar hat es die Verwaltung eiskalt erwischt. Noch im Frühjahr schien das Problem fehlender Krippenplätze auf elegante Art gelöst. Der Landkreis hatte seine Förderschule in attraktiver Innenstadtlage geschlossen und bot sie der Stadt zum Kauf und zum Umbau in einen Kindergarten an. Zusätzlich sollte es noch ansehnliche Fördermittel geben. Auch die Kommunalpolitiker fanden die Idee toll. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kommentar-handfester-kita-streit-in-schuettorf-290574.html