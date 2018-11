Empfehlung - Kolpingsfamilie sammelt wieder für Litauen

Schüttorf Die Kolpingsfamilie Schüttorf führt schon seit vielen Jahren Hilfstransporte in die litauische Kleinstadt Pakruojis durch und unterstützt damit die Sozialstation, das Krankenhaus und das Kinderheim. Die nächste Sammlung findet am Dienstag, 27. November, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr im Pfarrheim an der Färberstraße in Schüttorf statt. Benötigt werden gut erhaltene Damen, Herren- und Kinderkleidung, Hygieneartikel und auch Spielsachen. Der Transport erfolgt dann am 30. November.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kolpingsfamilie-sammelt-wieder-fuer-litauen-266915.html