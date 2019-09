Kolpingsfamilie sammelt Spenden für das litauische Pakruojis

Schüttorf Seit vielen Jahren führt die Kolpingsfamilie Schüttorf zweimal jährlich Kleidersammlungen und jeweils zum Jahresende einen Hilfsgütertransport in die litauische Kleinstadt Pakruojis durch. Das wird auch in diesem Jahr wieder so sein.

Allerdings erreichte die Kolpingsfamilie Schüttorf jetzt zusätzlich ein Schreiben aus Pakruojis, in dem der dortige Pfarrer Remigijus Cekavicius mitteilt, dass gegenwärtig die wirtschaftliche und finanzielle Situation sehr angespannt und für viele Bürger der Stadt kaum zu bewältigen sei.

Auch die Bewirtschaftung des Kinderheims in Pamusis bereitet dem litauischen Pfarrer große Sorgen. „Es fehlen insbesondere Mehl, konservierte Suppen und Speisen, Haferflocken, Reis, Nudeln, Marmeladen, Speiseöl, also haltbare Lebensmittel sowie Seifen, Wasch- und Reinigungsmittel, Shampoo, Duschgel, Zahnpasta und so weiter“, berichtet die Kolpingsfamilie in einem Pressebericht.

Die Kolpingsfamilie Schüttorf bittet somit herzlich um Spenden für die bedürftige Bevölkerung von Pakruojis und für das Kinderheim in Pamusis, um die erbetene Hilfe möglichst kurzfristig leisten zu können.

Spenden, für die auf Wunsch auch Spendenquittungen ausgestellt werden können, werden erbeten auf das Konto der Kolpingsfamilie Schüttorf bei der Kreissparkasse Nordhorn, IBAN DE36267500010102098019. Die Kolpingsfamilie Schüttorf bedankt sich schon jetzt ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern für die Unterstützung.