Empfehlung - Knotenpunkt für Energie wächst in Samern

Samern Die archäologischen Untersuchungen in Samern sind abgeschlossen. Am Lütke Brook, wo eine gemeinsame Umspannanlage von Amprion und Westnetz entsteht, haben Archäologen keine Hinweise auf die Vergangenheit gefunden. Nur an den Maststandorten in Samern und Salzbergen konnten einige Funde registriert werden. „An dem Maststandort 219 haben wir einige Funde gemacht, diese sind jedoch nicht als sehr alt einzustufen“, berichtet Dr. Jana Esther Fries vom Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege auf GN-Anfrage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/knotenpunkt-fuer-energie-waechst-in-samern-243681.html