Empfehlung - Klamauk und Jazz liegen bei „David & Götz“ auf Taste

Schüttorf. Wie schnell doch zwei Jahre vergangen sind. Bei vielen Besuchern, die am Sonnabend zu der Sonderveranstaltung ins Theater der Obergrafschaft kamen, war das Showpianisten-Duo „David & Götz“ noch von ihrem letzten Gastspiel im Januar 2016 in lebendiger Erinnerung. Insgesamt war es bereits das vierte Mal, dass die Tastenakrobaten in Schüttorf zum Angriff auf die Trommel- und Zwerchfelle ihres Publikums bliesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/klamauk-und-jazz-liegen-bei-david-goetz-auf-taste-220920.html