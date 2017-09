Empfehlung - Kirmes lockt Besucher nach Ohne

Ohne. Als ein Treffpunkt für Alt und Jung hat sich in der Vergangenheit die Dorfkirmes in Ohne präsentiert. Das war auch in diesem Jahr nicht anders. Beim traditionellen Kirmes-Dienstag bevölkerten viele Einheimische den Dorfkern. Aber auch Besucher aus der Umgebung nutzten bei angenehmen Temperaturen die Gelegenheit, sich auszutauschen. „Es sind jedes Jahr auch einige Grenzgänger aus Westfalen zu Gast“, berichtet Werner Schrapp, der sich wie die Verantwortlichen der Gemeinde dafür einsetzt, dass die Kirmes-Tradition erhalten bleibt. „Die Kirmes in Ohne gibt es seit mehreren hundert Jahren. Da muss man doch etwas dafür tun, dass sie erhalten bleibt“, lautet seine Überzeugung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kirmes-lockt-besucher-nach-ohne-206550.html