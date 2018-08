Empfehlung - Kirmes in Ohne beginnt am Sonntag

Ohne Die Kirmes in Ohne ist am Sonntag, 2. September, und Dienstag, 4. September ab mittags geöffnet. Am Dienstag gibt es ab 17 Uhr zusätzlich Musik von den „Rotenberger Jägern“. Der Startschuss für die Kirmes fällt bereits am Sonntagvormittag mit dem Flohmarkt. Wer sich hier mit seinen Waren präsentieren will, kann sich noch bei Heim Moekotte unter Telefon 05923 9884974 oder 0178 5216743 sowie per Mail an mohe@hallo.ms anmelden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kirmes-in-ohne-beginnt-am-sonntag-248091.html