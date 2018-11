Kindergarten Rüskauer Rasselbande nimmt an Wettbewerb teil

Mit der Teilnahme am Wettbewerb „Kleine Hände, große Zukunft“ will der Kindergarten Rüskauer Rasselbande in Schüttorf die positiven Erfahrungen, die Einrichtung und Kinder in den vergangenen Monaten mit dem Handwerk gesammelt haben, aufleben lassen.