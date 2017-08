Kindergarten-Erweiterung in Schüttorf abgeschlossen

Noch mehr Platz zum Spielen gibt es nun im reformierten Kindergarten Mauerstraße in Schüttorf. In einer Feierstunde wurden am Mittwochnachmittag der Erweiterungsbau für die Krippengruppe „Spatzen“ und der neugestaltete Innenhof eröffnet.