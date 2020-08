Kinder schreiben Sommer-Hit im Schüttorfer „Komplex“

Schüttorf Im Rahmen einer Ferienpassaktion trafen sich vier junge Musiktalente im Jugend- und Kulturzentrum „Komplex“ in Schüttorf, um gemeinsam einen Hit zu schreiben. Sommer, Sonne, Strand und Meer sind ein paar der Begriffe, die von den Nachwuchsmusikern in ihrem Song „Letztes Jahr“ besungen werden. Begleitet wurde die vierköpfige Band von Gitarrist Wouter Sondeijker und Pianist Tom Wolf.

Innerhalb von zwei Nachmittagen entstanden Thema, Text, Rhythmus, Melodie und Akkorde des Liedes. Als Ziel lockte eine CD-Produktion des gemeinsamen Songs am finalen Freitag. Schnell waren sich die Kids einig: „Es muss ein Sommerlied werden“. Dazu wurden verschiedene Rhythmen auf dem Keyboard ausprobiert, und die jungen Bandmitglieder einigten sich schnell auf „Reggae“. Drummer Noah übte fleißig, den Rhythmus auf dem Schlagzeug nachzuspielen. Luca probierte Akkorde auf dem Keyboard, während Emily und Nora sich an Cajon und Gitarre probierten.

Im Lied geht es um sommerliche Ausflüge an den Strand, ins Freibad und um Besuche bei der Eisdiele und Opa Klaus. Gleichzeitig werfen die Kinder einen Blick auf die Corona-Zeit und erinnern genervt an Maskenpflicht und Abstandsregeln. Der Song spielt nämlich in einer Zeit nach Corona, in der alles wieder normal ist und man die Ferien gemeinsam verbringen darf.

Bereits am Donnerstag, dem zweiten Projekttag, war der Song fertig geschrieben und einstudiert. Am finalen Freitag wurde das Stück mithilfe von Veranstaltungstechniker Karsten Ochs professionell im „Komplex“-Saal live aufgenommen. Danach blieb noch genügend Zeit, um ein lustiges Musikvideo zu drehen. Das fertige Video steht auf www.komplex-schuettorf.de bereit. Die vier Nachwuchsmusiker, die sich „Band Komplexer“ getauft haben, hatten viel Spaß bei der Aktion und fanden die kreative Herausforderung „richtig cool“. „Wir sind erstaunt, wie viel die junge Band an drei Nachmittagen erreicht hat. Diese Ferien(s)pass-Aktion können wir uns für die Zukunft erneut vorstellen“ so „Komplex“-Leiter Tom Wolf.