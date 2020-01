Empfehlung - Kinder lernen spielend Theater im Schüttorfer „Komplex“

Schüttorf Auf der Theaterbühne hat Malin Bauer wichtige Erfahrungen gesammelt. „Das Theaterspielen hat mir sehr geholfen, selbstbewusster zu werden und zu lernen, vor Menschen zu sprechen“, erzählt die 18-Jährige, die seit dem Sommer des vergangenen Jahres im Schüttorfer Jugendzentrum „Komplex“ ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Kultur macht. In ihrer Heimat Butjadingen an der Nordsee hat Malin Bauer zuvor sechs Jahre Theater gespielt. Den Spaß an der Theaterwelt und die positiven Eindrücke will sie jetzt auch Kindern in der Obergrafschaft vermitteln. „Meine Idee ist es, mit Kindern gemeinsam ein kleines Theaterstück zu erarbeiten und das dann auch aufzuführen“, sagt die FSJ-lerin, die über eine Schul-AG den Zugang zum Theaterspielen fand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kinder-lernen-spielend-theater-im-schuettorfer-komplex-340980.html