Empfehlung - Kinder der Süstereschschule gestalten Bühnenbild für Konzert

Schüttorf Mit Feuereifer arrangieren die Kinder Tiere und Pflanzen in ihrem Schöpfungsbild, das sie mithilfe des amerikanischen Künstlers Landres Dessisso gestalten. Der in den Niederlanden lebende New Yorker hatte vorab die Konturen einer Landschaft mit Berg und Wasser auf eine große Leinwand gezeichnet, danach durften die Kinder das Bild farbig ausmalen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kinder-der-suestereschschule-gestalten-buehnenbild-fuer-konzert-252584.html