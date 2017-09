Kind in Schüttorf im Fußballtor eingeklemmt

gn Schüttorf. Die Feuerwehr Schüttorf hat am Donnerstagabend ein Kind aus einer misslichen Lage befreit. Es war beim Spielen auf dem Schulhof einer Grundschule an der Süsterstraße auf ein Fußballtor gefallen. „Es steckte mit dem Bein zwischen Stahlstreben fest“, teilte die Feuerwehr mit. Da sich das Kind nicht aus eigener Kraft befreien konnte, wurden die Wehrleute alarmiert. „Mit dem Spreizer befreiten wir das Kind und übergaben es dem Rettungsdienst“, heißt es in der Mitteilung. 13 Einsatzleute waren vor Ort.

