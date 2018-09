Empfehlung - Keine neue Terrasse für die „Else“

Schüttorf Die Schüttorfer Politik hat den Erweiterungsplänen der Bösch Handelsgesellschaft für die „Else am See“ einen Strich durch die Rechnung gemacht – zumindest teilweise. Am Montagabend hatte Holger Bösch im Planungs- und Umweltausschuss der Stadt entsprechende Pläne für den Gastronomiebetrieb am Quendorfer See vorgestellt. Weil dazu eine Änderung des Bebauungsplanes „Naherholungsgebiet Schüttorf/Quendorf“ notwendig ist, bedarf es eines politischen Beschlusses.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/keine-neue-terrasse-fuer-die-else-248989.html