Keine Beute bei Spielhallenüberfall in Schüttorf

gn Schüttorf. Ein unbekannter, maskierter Mann hat am frühen Dienstagmorgen die Spielhalle an der Industriestraße in Schüttorf überfallen. Er betrat gegen kurz nach 3 Uhr das Gebäude und bedrohte eine fünfzigjährige Angestellte mit einem Küchenmesser, wie die Polizei mitteilte. Weil sich in der Kasse kein Geld befand, ergriff er ohne Beute die Flucht. Der Täter wird als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er war mit einer dunklen Jeanshose, einem dunklen Kapuzenpullover und dunklen Handschuhen bekleidet. Maskiert war er vermutlich mit einer Art Sturmhaube. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

