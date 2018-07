Empfehlung - Kegelclub „Die Standhaften“ feiert in Samern 40. Bestehen

Samern Vor einigen Tagen feierten die befreundeten Frauen im Landgasthof Rielmann in Samern das 40-jährige Jubiläum ihres Kegelclubs „Die Standhaften“. Zu ihnen gehören Anneliese Brüning, Renate Fischer, Janette Rösgen, Ruth Dove, Gretel Schevel, Alice Fischer, Mine Schevel, Henny Ratering und Herta junge Puring. Man erinnerte sich gerne an den 12. Januar 1978, als zwölf lebenslustige Frauen den Kegelclub aus der Taufe hoben. Mit viel Energie und Lebensfreude wurde alle vier Wochen gemeinsam an einem Mittwochabend gekegelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kegelclub-die-standhaften-feiert-in-samern-40-bestehen-243446.html