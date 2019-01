Empfehlung - Katholische Karnevalsverein Schüttorf feiert Prunksitzung

Schüttorf Es ist das zweite Mal, dass der Karnevalsverein mit einem gewählten Prinzenpaar feiern kann. Prinz Friedhelm I. und seine Durchlaucht Prinzessin Aleida I. laden zur Prunksitzung ein. Diese findet am 23. Februar ab 19.11 Uhr und am 24. Februar ab 14.31 Uhr im Schüttorfer „KunstWerk“ statt. Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/katholische-karnevalsverein-schuettorf-feiert-prunksitzung-274813.html