Empfehlung - Katholische Grundschule soll in altes EKS-Gebäude umziehen

Schüttorf Der Schulausschuss des Samtgemeinderates hat am Mittwochabend einstimmig die Empfehlung abgegeben, dass die Katholische Grundschule von ihrem Standort an der Süsterstraße zum kommenden Schuljahr in das Gebäude an der Hermann-Schlikker-Straße umzieht. Zur Erinnerung: Seit dem Sommer 2018 werden die Schüler der EKS-Förderschule mit dem Schwerpunkt „Lernen“ in den Räumen der Oberschule Schüttorf unterrichtet, weil diese Schulform ausgelaufen war und somit keine weiteren Schüler mehr aufgenommen wurden. Laut Godehard Otterbeck, der neben der Oberschule seit dem 1. Oktober auch die EKS leitet, gibt es derzeit noch elf Schüler, die die Erich-Kästner-Schule besuchen. Pläne, in dem leer stehenden Gebäude, das die Stadt zu günstigen Konditionen vom Landkreis kaufen kann, waren am Veto der Ratsmehrheitsgruppe aus CDU und Schüttorfer Liste gescheitert. Die Kita wird nun neben der Vechtehalle gebaut. Derzeit werden in dem alten EKS-Gebäude rund 30 Kinder von der Familienbildungsstätte betreut. Der Landkreis hatte dazu unter dem Vorbehalt, jederzeit kündigen zu können, dazu die Erlaubnis erteilt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/katholische-grundschule-soll-in-altes-eks-gebaeude-umziehen-329406.html