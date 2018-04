Empfehlung - Kapellen-Anbau in Schüttorf Pfingsten komplett fertig

Schüttorf. „Belegt“ steht auf dem handschriftlich verfassten Zettel, der neben der Tür des ersten Raumes hängt. Noch ist hier alles ein wenig provisorisch, kurz vor Ostern erst ist das Gebäude fertig geworden. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Weil die Funktionsräume in der 1965 erbauten Kapelle auf dem evangelischen Friedhof in Schüttorf, in denen die Angehörigen Abschied von den Verstorbenen nehmen können, dringend renovierungsbedürftig waren und zudem als Abschiedsräume viel zu klein sind, hatte man sich für den Anbau entschieden. Im Juni vergangenen Jahres ging es los. „Die ersten Belegungen hatten wir nach den Ostertagen“, berichtet Johannes de Vries, Pastor der reformierten Kirchengemeinde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kapellen-anbau-in-schuettorf-pfingsten-komplett-fertig-232441.html