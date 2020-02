Empfehlung - Kanadische Band „The Mahones“ rockt das UJZ „Komplex“

Schüttorf Am Samstag, 14. März, veranstaltet Zikadumda die Konzertinitiative des UJZ Komplex in Schüttorf ein Konzert mit der kanadischen Folk-Punk Band „The Mahones“ die zu den bekanntesten Bands dieses Genres gelten. Support ist die Band Mighty-Hallelujah-Terzett. Einlass für das Konzert ist 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 11 Euro im Vorverkauf und 13 Euro an der Abendkasse. Karten für diese Veranstaltung gibt es in den bekannten Vorverkaufsstellen der Region oder im Internet, auch zum Zuhause ausdrucken. Mehr Informationen dazu auf www.komplex-schuettorf.de(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kanadische-band-the-mahones-rockt-das-ujz-komplex-345856.html