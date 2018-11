Empfehlung - Kabarett auf den Spuren der juristischen Realsatire

Schüttorf Der Schwabe, der in diesem Jahr sein 30. Bühnenjubiläum feiert, hat in Deutschland eine eigene kabarettistische Gattung bekannt gemacht: das juristische Kabarett. In den vergangenen Jahrzehnten hat er zahlreiche Bühnenprogramme geschrieben, die die in Paragrafen versteckte Realsatire und die unfreiwillige Komik von Urteilen aufs Korn nehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/kabarett-auf-den-spuren-der-juristischen-realsatire-263907.html