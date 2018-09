Empfehlung - Justus Frantz brilliert im Schüttorfer „KunstWerk“ am Piano

Schüttorf Im zehnten Jahr der „Musiklandschaft Westfalen“ gab es als Abschluss des Festivals das erste Konzert in Niedersachsen. Wie Intendant Dirk Klapsing in seiner Einführung erläuterte, verbinden ihn mit dem Solisten Justus Frantz inzwischen mehr als 1000 Konzerte – und auch das Anliegen „Klassik für Alle“ anzubieten. Das gelang am Sonntagabend im „KunstWerk“ in Schüttorf sehr gut.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/justus-frantz-brilliert-im-schuettorfer-kunstwerk-am-piano-249638.html