Jusos formieren sich in der Samtgemeinde Schüttorf

gn Schüttorf. Eine Gruppe von Jungsozialisten (Jusos) hat sich in der Samtgemeinde Schüttorf wieder zu einer offiziellen Juso-Gruppe zusammengefunden. Die Mitglieder formierten sich formal zu einer Arbeitsgemeinschaft in einer Gründungsversammlung in der Villa Remy, wie Marco Beernink vom SPD-Ortsverband Schüttorf mitteilte.

Nachdem Interessierte sich im August zu einem Informationsabend, der von Marco Beernink und Henning Strenge organisiert wurde, zusammengekommen sind, wurde nun im Restaurant „becker‘s“ die Gründung der Gruppe gefeiert.

„Bei der jetzigen Gründungsversammlung diskutierte man intensiv über Themen, die alle Schüttorfer angehen und über Arbeitsformen für die Jusos auf kommunaler Ebene“, berichtet Marco Beernink. Timo Speen, stellvertretender Landesvorsitzender der Jusos, besuchte die Versammlung und zeigte sich begeistert von dem Engagement und dem Willen des „Mitmachens“ und des „sich Einmischens“, heißt es in einer Mitteilung.

Erste Anstöße für die kommunalen Politiker vor Ort wurden bereits formuliert. Zum Sprecher der Schüttorfer Jusos wurde Henning Strenge gewählt, der der Gruppe vorsteht und für weitere Informationen unter Telefon 01573 107795 zu erreichen ist. Wolfgang De Ridder, Vorsitzender des Schüttorfer SPD-Ortsvereins, sagte zur Gründung: „Wir sind froh und sehr stolz, dass einige junge Sozialdemokraten die Schüttorfer Jusos als feste Gruppe des Ortsvereins wieder gegründet haben.“ Es freue den Ortsverband, dass sich auch Nichtparteimitglieder dieser Gruppe angeschlossen hätten.