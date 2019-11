Empfehlung - Junger Mann mit Schusswaffe bedroht und beraubt

Schüttorf Der Raub ereignete sich gegen 14.10 Uhr in der Fabrikstraße. Unter Vorhalten einer Schusswaffe forderte der Täter die Herausgabe eines Mountainbikes. Im Anschluss flüchtete der Täter auf dem Fahrrad in Richtung Vechtewiesen. Bei dem Opfer handelt es sich um einen jungen Mann, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt. Der unbekannte Täter sei etwa 20 bis 30 Jahre alt und soll während der Tat vermummt gewesen sein. Näher kann das Opfer den Täter nicht beschreiben, heißt es von der Polizei. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05922 9800 mit der Polizeistation Bad Bentheim in Verbindung zu setzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/junger-mann-mit-schusswaffe-bedroht-und-beraubt-331523.html