Junger Autofahrer bei Unfall in Quendorf schwer verletzt

Auf der Nordhorner Straße in Quendorf ist am Sonntagabend ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann aus Nordhorn war mit einem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.