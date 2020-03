Fünf Bands bei einem Konzert im Schüttorfer Komplex

Schüttorf Es spielen insgesamt fünf Bands, die von Lehrern der Musik Akademie gecoacht werden. Drei Bands sind Musikprojekte, die vom Landkreis Grafschaft Bentheim finanziell unterstützt werden. Die Gruppen setzen sich sowohl aus Bad Bentheimer als auch aus Schüttorfer Jugendlichen zusammen,die zwischen zwölf und 17 Jahre alt sind. Die Zuhörer erwartet bei dem Bandabend rockige und poppige Musik. Zusätzlich wird auch eine Kooperationsband der Musik Akademie mit der evangelisch-reformierten Kirche Gildehaus auftreten. Als Top Act wird zum Abschluss die Band ELNA auftreten. Obwohl ELNA aus Ahaus und Umgebung kommen sind sie in der Obergrafschaft keine Unbekannten mehr. Der Schlagzeuger der Band unterrichtet seit vielen Jahren an der Musik Akademie und es gab schon mehrere erfolgreiche Auftritte von ELNA in der Obergrafschaft und in Nordhorn. Die Band bringt ihr gerade fertiggestelltes, zweites Album mit neuen deutschsprachigen Songs mit. Typisch für die Formation sind der dynamische, gitarrenlastige, treibende Sound und die klare Stimme der Sängerin.

Alle, die ELNA oder die Schüler der Musik Akademie live hören wollen, sind herzlich eingeladen. Der Bandabend in der Teestube des Komplex beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Jugend- und Kulturzentrum Komplex kümmert sich an dem Bandabend um die gemütliche Atmosphäre und den guten Sound. Weitere Informationen gibt es beim Jugend- und Kulturzentrum Komplex Schüttorf oder der Musik Akademie Obergrafschaft.