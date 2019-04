Empfehlung - Junge Mottoradfahrerin verletzt sich in Ohne leicht

Ohne Glück im Unglück hatte am Montag gegen 16.40 Uhr eine junge Motorradfahrerin in Ohne. Nach ersten Erkenntnissen fuhren sie und ihr Vater in einer Kolonne von Wettringen in Richtung Ohne. Dann sah der Vater in seinem Rückspiegel, wie seine Tochter in einer Kurve der Wettringerstraße nach rechts von der Straße abkam und auf einer Wiese stürzte. Er rief die Rettungskräfte. Die Motorradfahrerin verletzte sich leicht. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/junge-mottoradfahrerin-verletzt-sich-in-ohne-leicht-291072.html