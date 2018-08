Jugendliche verbringen Freizeit am Balaton

Schüttorf/Balatonföldvár Für zwei Wochen im Juli war eine Jugendfreizeit der Reformierten Jugend Schüttorf am Balaton in Ungarn. Die große Reisegruppe mit 65 Teilnehmern wohnte im Touristenort Balatonföldvár direkt am Balaton, wo sie den Strand am See genoss. Zum Freizeitprogramm unter dem Motto „on the road“ gehörten neben gemeinsamen Spielen, kreativen Bastelarbeiten und Sportangeboten auch Morgenandachten, Gesprächsrunden und Gottesdienste.

Ein Höhepunkt war der gemeinsame Ausflug nach Budapest, wo das Gruppenbild entstand. Die Freizeit wurde schon im Vorfeld so stark nachgefragt, dass nicht alle Interessenten mitkommen konnten. „Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen sich auch im nächsten Jahr wieder gemeinsam auf den Weg machen“, heißt es in einer Pressenotiz. Das Ziel wird dann die Adriaküste in Kroatien sein.