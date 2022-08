Jugendliche im Komplex lernen von Expertin Manga zeichnen

One Piece, Yu Gi Oh, Dragonball, Naruto – Dies sind nur einige Titel von vielen Manga Serien. Noch stets beliebt sind die japanischen Cartoonfiguren bei Jugendlichen. Mangas, das sind Comicbücher, die von rechts nach links gelesen werden – also als ob man ein Buch rückwärts liest. Die Charaktere zeigen dabei stets Eigenschaften von großen Kulleraugen, runden Gesichtern, verrückten Frisuren und interessanten Merkmalen.

Manga-Workshop mit Illustratorin

In Zusammenarbeit mit der Samtgemeindebücherei der Stadt Schüttorf fand nun ein Manga Workshop unter der Leitung von Inga Steinmetz für Anime Fans im Jugend- und Kulturzentrum Komplex statt. Inga Steinmetz ist eine Illustratorin aus Berlin. Sie arbeitet im Bereich Charakter-Design, Kinderbuchillustration und Comic. Seit etwa zehn Jahren veröffentlicht sie außerdem erfolgreich Manga.

Tipps und Grundlagen

Nun konnten interessierte Fans von einer echten Manga-Berufszeicherin Insider Tipps und erste Grundlagen lernen. Als Gründer des Komplex Anime Clubs war es für Ismail Ali und Jona Safwat von Beginn an klar, an dem Workshop teilzunehmen. „Es war wirklich cool, eigene Manga Figuren zu zeichnen.“ erwähnt Jona (14). „Die Tipps waren richtig hilfreich. Nach den Ferien laden wir beim Anime Club auch andere Jugendliche zum Mangas zeichnen ein.“ Am Manga Workshop nahmen sechs Jugendliche teil. „Es war sehr interessant, in wie wenig Schritten eine Manga Zeichnung fertig ist“, betont Bärbel Middelberg und bestaunt eine eigene Zeichnung. „Unsere Samtgemeindebücherei verfügt über eine Manga Ecke. Durch das Interesse der Jugendlichen sagten wir einem Workshop mit Inga Steinmetz im Komplex gerne zu.“

Planungen für Anime Club

Das Jugendzentrum Komplex fungiert auch als Treffpunkt für Manga und Anime Fans. Der Anime Club, welcher vom Jugendbeirat gegründet wurde, findet Dienstags ab 16.30 Uhr in der Teestube statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Fans der Szene sind herzlich eingeladen zum Manga lesen, Anime Spiele, Yu Gi Oh Karten tauschen und einfach treffen. „Wir planen für das zweite Halbjahr noch tolle Aktionen für Anime Fans“, berichtet der 18-jährige Ismail Ali. Eine Manga Chill Ecke soll im Laufe des Halbjahres im Jugendtreff entstehen. Auch ein Anime Film und Food Festival steckt in der Vorplanung sowie der Besuch von Cosplay Events und Manga Messen.