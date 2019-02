Empfehlung - Jugendfeuerwehr Isterberg auf Nachwuchssuche

Isterberg So gab 20 Dienst- und Übungsabende. Außer der feuerwehrtechnischen Ausbildung standen auch Spieleabende, Eis essen, „Kloatscheeten“ und sportliche Veranstaltungen auf dem Dienstplan. Neben dem vierten Platz bei den Geschicklichkeitsspielen in Wietmarschen haben fünf Mitglieder zusammen mit der Jugendfeuerwehr Schüttorf die Leistungsspange in Bad Essen erfolgreich absolviert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/jugendfeuerwehr-isterberg-auf-nachwuchssuche-282353.html