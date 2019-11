Jochen Busse und Hugo Egon Balder im Schüttorfer Theater

Das Theater am Dom aus Köln gastiert am Sonnabend, 23. November, und Sonntag, 24. November, jeweils um 19.30 Uhr mit der Komödie „Komplexe Väter“ von René Heinersdorff im Theater der Obergrafschaft in Schüttorf.