Jann Ott bekommt Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes

Schüttorf Kreisbrandmeister Uwe Vernim überreichte ihm die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen in Bronze.

„Jann Ott engagiert sich seit Jahren in der Kreisausbildung. Im Jahr 2010 hat er den Posten des stellvertretenden Lehrgangsobmannes für die Truppführer übernommen. Weiter engagiert er sich auf Ortsebene in herausragender Weise für die Ausbildung junger Kameradinnen und Kameraden. Im Jahr 2002 wurde er zum Zweiten Zugführer und 2010 zum Ersten Zugführer gewählt. Diese Funktion hat er bis 2016 wahrgenommen und durch seine ruhige und besonnende Art mit Leben und Weitsicht gefüllt“, heißt es in der Begründung der Ehrung des Landesfeuerwehrverbandes.