Jan Sundag kümmert sich um Mitglieder

gn Schüttorf. Jan Sundag ist der erste Mitgliederbeauftragte der CDU Schüttorf. Er wurde während der jüngsten Mitgliederversammlung des Ortsverbands gewählt. Im Anschluss diskutierten die Gäste mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann. „Die CDU in Schüttorf ist gut aufgestellt“, so Stegemann.

Ortsvorsitzender Stefan Niehaus zog zunächst Bilanz. Bei der Kommunalwahl habe die CDU bei den Wahlen ihre Mehrheiten verteidigen können. In der Stadt Schüttorf konnte sich die CDU sogar verbessern. „Wir haben hier mit Jörn Töchter nun einen jungen und engagierten Bürgermeister. Das wird der Entwicklung in Schüttorf gut tun.“ Niehaus blickt zuversichtlich nach vorne. „Bei der Jungen Union sind wir in Schüttorf mit dem Vorstand um Klara Horst stark aufgestellt. Nun wollen wir mit unserem Mitgliederbeauftragten Jan Sundag für mehr Schwung in der CDU sorgen.“

Stegemann ist sich sicher, dass dies der CDU in Schüttorf gelingen wird. „Schüttorf hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, weil die Menschen hier Verantwortung übernehmen“, so Stegemann.