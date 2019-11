Empfehlung - Isterberger schuften für schnelles Internet

Isterberg Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt... Das war gestern. Heute heißt es: Im November der Bauer die Rohre verlegt. In Isterberg jedenfalls. Und es geht nicht etwa um Drainagen für die Entwässerung der Böden, sondern um Leerrohre für Glasfaserkabel. Endlich sollen rund 200 Haushalte in den Ortsteilen Neerlage und Wengsel einen Anschluss an das schnelle Internet erhalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/isterberger-schuften-fuer-schnelles-internet-330080.html