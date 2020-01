Empfehlung - Isterberger Landjugend mit einer neuen Vorsitzenden

Isterberg Bei der jüngsten Generalversammlung der Landjugend Isterberg blickten Vorstand und Mitglieder auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurück. So begann das Landjugendjahr mit der Teilnahme an den Karnevalsumzügen in Bawinkel, Nordhorn und Emsbüren. Besonderheit war jedoch die nur alle vier Jahre stattfindende 72-Stunden-Aktion, bei der die Landjugend Isterberg mit gleich zwei Aufgaben betraut wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/isterberger-landjugend-mit-einer-neuen-vorsitzenden-339818.html