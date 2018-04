Empfehlung - Integrationshilfe wird in Schüttorf intensiver

Schüttorf. Schüttorf. Vor fast drei Jahren hat sich im Schüttorfer Gemeindeleben etwas Gewaltiges getan: Als viele Asylbewerber nach Schüttorf kamen, hießen sie zahlreiche Helfer herzlich willkommen. Inzwischen kommen nur noch wenig neue Asylsuchende in die Vechtestadt und die damaligen Flüchtlinge haben inzwischen eine Aufenthaltserlaubnis. „Unsere Arbeit hat sich inzwischen stark verändert“, berichtet Johannes de Vries, Pastor der reformierten Gemeinde und Mitglied im Arbeitskreis Flüchtlingshilfe Schüttorf. Es stünde eine weitere Aufgabe an: die Integration der Flüchtlinge in das Gemeindeleben. „Das ist vielleicht auch noch die schwierige Aufgabe. Aber wir wollen, dass die alte und neue Bevölkerung in Kontakt treten“, erklärt de Vries.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/integrationshilfe-wird-in-schuettorf-intensiver-233716.html