Empfehlung - Inklusionsradtour macht in Schüttorf Station

Schüttorf Die Teilnehmer der Tour treffen am Mittwoch, 19. September, um 10 Uhr am Ziegenbrunnen vor dem Rathaus in Schüttorf ein. Die Lebenshilfeband „Tabuwta“ spielt dazu auf. Stadtdirektor Manfred Windhaus wird die Teilnehmer begrüßen. Zum Rahmenprogramm tragen auch die Schüttorf Kindertagsstätten bei: Eine Gruppe der Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“ wird ein Lied vortragen, Kinder des reformierten Kindergartens „Wietkamp Strolche“ sorgen für Riesenseifenblasen. Schüler der Grundschule am Süsteresch und der Oberschule sind ebenfalls vor Ort.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/inklusionsradtour-macht-in-schuettorf-station-250853.html