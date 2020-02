/ Lesedauer: ca. 2min Index in Schüttorf spendet 14.210 Euro an Australien

„Hand in hand for australia“ – unter diesem Motto veranstaltete die Schüttorfer Discothek Index eine Spendenparty. Dabei kamen 14.210 Euro zusammen, die aufgrund der dort wütenden Buschfeuer an Australien gespendet werden.