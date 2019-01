Empfehlung - In Schüttorf steht die 2. Bundesliga auf der Kippe

Schüttorf In den vergangenen Jahren war die Crème de la Crème des deutschen Volleyballs in der Vechtehalle zu Gast. Im bundesweiten Pokalwettbewerb empfing der FC Schüttorf 09 den Serienmeister VfB Friedrichshafen, den mit Nationalspielern gespickten Pokalsieger Generali Haching und im vergangenen Herbst auch die aufstrebenden „Lünehünen“ aus Lüneburg. Die Lüneburger nahmen mit Ex-Nationalspieler Stefan Hübner auf der Bank nicht nur die Hürde in Schüttorf, sondern marschierten schnurstracks ins Pokalfinale durch. Ob der FC 09 auch in den kommenden Jahren noch realistische Chancen auf solche Highlight-Spiele haben wird, ist fraglich. Denn: In dieser Woche verkündete Diedrich Lammering, dass bei den Volleyballern aus der Obergrafschaft über neue Strukturen und Konzepte nachgedacht werden soll.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/in-schuettorf-steht-die-2-bundesliga-auf-der-kippe-278244.html