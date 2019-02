Empfehlung - In Isterberg packen auch die Neubürger gut mit an

Isterberg „Heute herrscht in der Gemeinde Ausnahmezustand“, sagte der Isterberger Bürgermeister Günter Wilmink, – und das ist durchweg positiv gemeint. Am Sonnabend hatte der Gemeinderat zur jährlichen Aktion „Isterberger packen an“ eingeladen, die traditionell am dritten Sonnabend im Februar stattfindet. Der Einladung folgten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Bewohner der beiden Ortsteile Neerlage und Wengsel. Der jüngste Helfer war sechs Jahre alt, der älteste 73.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/in-isterberg-packen-auch-die-neubuerger-gut-mit-an-282160.html