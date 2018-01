In den Sommerferien an die Nordsee

gn Schüttorf. Das Unabhängige Jugendzentrum Komplex in Schüttorf bietet in den Sommerferien von Donnerstag bis Sonntag, 28. Juni bis 1. Juli, eine Jugendfreizeit für Jugendliche von 12 bis 14 Jahren nach Großefehn an. „Relativ nah an der Nordsee liegt das Bildungshaus „Haus Eiland“ wo wir für drei Nächte oder vier Tagen unterkommen werden“, teilt Rainer Bluhm vom Komplex mit.

Noch näher an der Unterkunft liegt das Timmer Meer, das ebenfalls zum Schwimmen und für weitere Freizeit Aktivitäten prädestiniert ist, heißt es in der Ankündigung weiter. Wattwanderung, Sportturniere, Schwimmen Grillen, Nachtwanderung, Lagerfeuer, Disco und vieles mehr sind vor Ort möglich.

Die Teilnahme an der Freizeit kostet 70 Euro. Nähere Informationen zu der Jugendfreizeit sind bei Rainer Bluhm im Komplex unter Telefon 05923 960512 oder per E-Mail unter rainer.bluhm@komplex-schuettorf.de zu erfragen. Zudem sind Anmeldeformulare im Komplex an der Mauerstraße 56 in Schüttorf erhältlich.