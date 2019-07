In den Ferien sind Handwerker in der Schule

In den Ferien verstummt in den Turnhallen und Schulen in Schüttorf der Lärm von spielenden Kindern. Ruhig ist es in den Gebäuden dann aber nicht. Der Beginn der sechswöchigen Ferien ist traditionell der Startschuss für umfassende Renovierungsarbeiten.